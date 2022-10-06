МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал страны "Большой семерки" наложить ограничения на госкорпорацию "Росатом" и российскую ядерную промышленность в целом, сообщила пресс-служба украинского минэнерго. Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

"Росатом" и другие подконтрольные им юридические лица подпадают под санкции на Украине. Мы призываем все государства также сделать такой шаг, чтобы остановить незаконную деятельность компании", — говорится в тексте обращения Галущенко, размещенном на сайте ведомства.

Кроме того, в новые санкционные списки предлагается включить представителей российской атомной промышленности.

Как уточняется, инициатива была выдвинута на фоне ситуации с Запорожской АЭС. Галущенко направил письма международным партнерам Киева, в том числе в ЕС и G7, а также МАГАТЭ. В них говорится, что создание в России отдельного юридического лица для эксплуатации ЗАЭС грубо нарушает международное право, поскольку единственным лицензиатом на эксплуатацию ядерных установок является украинский оператор НАЭК "Энергоатом". Глава МАГАТЭ проведет консультации в связи с планами России по ЗАЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В среду 5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче ЗАЭС в собственность России. Как уточнил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин станция будет работать под руководством профильных российских ведомств.