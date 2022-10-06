Министр энергетики Украины Галущенко призвал ввести санкции против "Росатома" из-за ситуации с ЗАЭС
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал страны "Большой семерки" наложить ограничения на госкорпорацию "Росатом" и российскую ядерную промышленность в целом, сообщила пресс-служба украинского минэнерго.
"Росатом" и другие подконтрольные им юридические лица подпадают под санкции на Украине. Мы призываем все государства также сделать такой шаг, чтобы остановить незаконную деятельность компании", — говорится в тексте обращения Галущенко, размещенном на сайте ведомства.
Кроме того, в новые санкционные списки предлагается включить представителей российской атомной промышленности.
Как уточняется, инициатива была выдвинута на фоне ситуации с Запорожской АЭС. Галущенко направил письма международным партнерам Киева, в том числе в ЕС и G7, а также МАГАТЭ. В них говорится, что создание в России отдельного юридического лица для эксплуатации ЗАЭС грубо нарушает международное право, поскольку единственным лицензиатом на эксплуатацию ядерных установок является украинский оператор НАЭК "Энергоатом".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В среду 5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче ЗАЭС в собственность России. Как уточнил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин станция будет работать под руководством профильных российских ведомств.
https://1prime.ru/state_regulation/20221006/838376736.html