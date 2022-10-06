2022-10-06T11:57:31+03:00

2022-10-06T11:57:31+03:00

2022-10-06T11:57:31+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20221006/838377610.html

Мишустин ждет уверенного роста российской экономики в ближайшие годы

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИШУСТИН: ОЖИДАЕМ, ЧТО ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ГОД РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ВЕРНЕТСЯ К УВЕРЕННОМУ РОСТУ, И В 2024-2025 ГОДАХ ВВП ПРОДОЛЖИТ РОСТ ПРАЙМ, 06.10.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60