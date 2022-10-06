2022-10-06T11:57:31+03:00
2022-10-06T11:57:31+03:00
2022-10-06T11:57:31+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221006/838377610.html
Мишустин ждет уверенного роста российской экономики в ближайшие годы
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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МИШУСТИН: ОЖИДАЕМ, ЧТО ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ГОД РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ВЕРНЕТСЯ К УВЕРЕННОМУ РОСТУ, И В 2024-2025 ГОДАХ ВВП ПРОДОЛЖИТ РОСТ ПРАЙМ, 06.10.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИШУСТИН: ОЖИДАЕМ, ЧТО ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ГОД РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ВЕРНЕТСЯ К УВЕРЕННОМУ РОСТУ, И В 2024-2025 ГОДАХ ВВП ПРОДОЛЖИТ РОСТ