МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России снижается, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. МИД рассказал, как Россия ответит на введение потолка цен на нефть

"Продолжает снижаться инфляция. По итогам прошлой недели она опустилась до 13,5%", — сказал он.

Кроме того, президент сравнил этот показатель с данными по странам Европы.

"Кстати говоря, в Еврозоне — 10%, в Федеративной республике (Германия) — 10,9%, в Нидерландах — 17,1%, в Латвии — 22,4, в Литве — 22,5%, в Эстонии — 24,2%, по-моему", — отметил Путин.