2022-10-06T14:09:07+03:00
2022-10-06T14:09:07+03:00
2022-10-06T14:09:07+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221006/838379244.html
Путин сравнил инфляцию в России, Германии и Прибалтике
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Инфляция в России снижается, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "Продолжает снижаться инфляция. По итогам прошлой недели она опустилась... ПРАЙМ, 06.10.2022
экономика, мировая экономика, новости, владимир путин, инфляция, россия, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России снижается, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Продолжает снижаться инфляция. По итогам прошлой недели она опустилась до 13,5%", — сказал он.
Кроме того, президент сравнил этот показатель с данными по странам Европы.
"Кстати говоря, в Еврозоне — 10%, в Федеративной республике (Германия) — 10,9%, в Нидерландах — 17,1%, в Латвии — 22,4, в Литве — 22,5%, в Эстонии — 24,2%, по-моему", — отметил Путин.