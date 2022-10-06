СКОЛКОВО, 6 окт — ПРАЙМ. Иран готов поделиться с Россией своим опытом борьбы с санкциями, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в четверг на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

Говоря о создании совместной рабочей группы для противостояния "жестоким санкциям" против РФ и Ирана, он отметил, что иранские власти "40 лет управляли этими санкциями и не позволили, чтобы они подрывали управление страной". "Наша главная стратегия по проблеме санкций — это их нейтрализация и нивелирование их последствий. Мне кажется, это очень хороший опыт, накопленный нами, и мы можем предоставить его российским коллегам", — сказал он.

В целом Мохбер назвал иранско-российские отношения хорошими и развивающимися, подчеркнул решимость Тегерана развивать связи, в частности, в текущих трудных условиях. Он проинформировал Мишустина, что провел встречу с крупными российскими компаниями, на которой обсуждались вопросы инвестиций в месторождения, в развитие поставок сельхозпродукции, вопросы банковского взаимодействия, сотрудничества в сфере транспорта.

"Были приняты очень хорошие решения", — отметил первый вице-президент Ирана, добавив, что по ним даны соответствующие поручения. "Договорились, что выработаем временной график для реализации этих договоренностей с тем, чтобы можно было их отследить и двигаться вперед", — заключил Мохбер.

Отдельно он подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии сотрудничества с ШОС, ЕАЭС, БРИКС и благодарен РФ за поддержку в этих объединениях.

Мохбер призвал активизировать сотрудничество в сфере транспорта и транзита, в том числе по проекту создания транспортного коридора "Север — Юг".

Иран также заинтересован в развитии взаимодействия в энергетике и в участии российских компаний в своих нефтегазовых месторождениях, и в создании мощностей по производству сжиженного газа на территории Ирана.

Отдельно Мохбер коснулся темы разработки механизма поставок зерна. "Соответствующие обещания были даны в этой сфере, но они, к сожалению, до сих пор не реализованы. Пересмотр Россией по пошлинам, по поставкам зерна. (Подчеркиваю) важность закупки зерна в России, а также предоставление соответствующих освобождений от тарифов, как Россия это предоставляет участникам ЕАЭС", — пояснил первый вице-президент Ирана.

Он поблагодарил за организацию Каспийского экономического форума и передал теплые приветствия президенту РФ Владимиру Путину.