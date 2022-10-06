МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 23 по 30 сентября снизились на 1,6% и составили 540,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Объем ФНБ сократился в сентябре более чем на триллион рублей

"Объем международных резервов по состоянию на 30 сентября составил 540,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 9 миллиардов долларов США, или на 1,6%, под воздействием отрицательной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.