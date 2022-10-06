МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска считает, что нынешний мировой кризис продлится еще 2,5-3 года. Новак заявил, что ЕС запутался в собственных санкциях

"Как только нынешнее безумие остановится, а, судя по всему, сил и запала у всех хватит еще на 2,5-3 года, то главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми (!!!) странами", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале. Орфография и пунктуация автора сохранены.

Кроме того, по его мнению, произойдет "полная деполитизация организаций системы ООН и международных судебных институтов, с обязательным регулярным переносом их штаб-квартир в разные страны, чтобы лишить принимающие страны административных рычагов воздействия на их работу и принимаемые ими решения".

"Просто какой-то запредельный уровень вранья и провокаций по всему миру в эти дни. Фальсифицируются уголовные дела, а правоохранительные и судебные органы по всему миру стали послушными орудиями в руках политиков, как будто позабывших о праве и честном правосудии", — считает миллиардер.