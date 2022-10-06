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На "Яндекс.Картах" исчезли границы областей
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"Яндекс.Карты" перестали показывать границы областей и некоторых российских городов, передает корреспондент РИА Новости. Пропали в том числе границы Москвы, Подмосковья, ДНР и... ПРАЙМ, 06.10.2022
экономика, новости, яндекс.карты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 окт —ПРАЙМ. "Яндекс.Карты" перестали показывать границы областей и некоторых российских городов, передает корреспондент РИА Новости.
Пропали в том числе границы Москвы, Подмосковья, ДНР и ЛНР, но при этом сохранились у Минска, Киева и Парижа.
Ранее сервис уже прекратил отображать государственные границы. Пресс-служба "Яндекса" сообщала, что в картах будет сделан акцент на природные объекты и физико-географическое изображение.