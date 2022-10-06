МОСКВА, 6 окт —ПРАЙМ. "Яндекс.Карты" перестали показывать границы областей и некоторых российских городов, передает корреспондент РИА Новости. Облачные сервисы Yandex Cloud и "Яндекс 360" объединили в единую экосистему

Пропали в том числе границы Москвы, Подмосковья, ДНР и ЛНР, но при этом сохранились у Минска, Киева и Парижа.

Ранее сервис уже прекратил отображать государственные границы. Пресс-служба "Яндекса" сообщала, что в картах будет сделан акцент на природные объекты и физико-географическое изображение.