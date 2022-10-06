БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Евросоюз официально опубликовал новый пакет антироссийских санкций, они вступят в силу 7 октября, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. Новак заявил, что ЕС запутался в собственных санкциях

"Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза", — сказано там.

В частности, санкции были введены против криптоактивов россиян.

"Запрещается предоставлять услуги кошельков, счетов или хранения криптоактивов гражданам России или физическим лицам, проживающим в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, созданным в России", — сказано там.

Под персональные санкции Евросоюза попали председатель ЦИК России Элла Памфилова, премьер ДНР Виталий Хоценко и председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, а также музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов.