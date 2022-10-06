Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций
Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций, вступающих в силу 7 октября
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Евросоюз официально опубликовал новый пакет антироссийских санкций, они вступят в силу 7 октября, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
"Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза", — сказано там.
В частности, санкции были введены против криптоактивов россиян.
"Запрещается предоставлять услуги кошельков, счетов или хранения криптоактивов гражданам России или физическим лицам, проживающим в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, созданным в России", — сказано там.
Под персональные санкции Евросоюза попали председатель ЦИК России Элла Памфилова, премьер ДНР Виталий Хоценко и председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, а также музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов.