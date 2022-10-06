МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Динамика финансовых платежей в России в сентябре немного ухудшилась по сравнению с августом, что указывает на возможное ослабление экономической активности в конце третьего квартала, говорится в материалах Банка России. Глава МВФ оценила потери мировой экономики к 2026 году

"В сентябре динамика финансовых платежей немного ухудшилась по сравнению с августом, указывая на возможное ослабление экономической активности в конце III квартала. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2022 года сократился на 2,5% по сравнению со средним уровнем II квартала. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления темп снижения составил 4,5%", — говорится в сообщении.

В отраслях, ориентированных на внешний спрос, сохранился повышенный относительно уровня второго квартала объем входящих платежей, указал регулятор. Основной вклад, как и в предыдущие месяцы, вносила добыча сырой нефти и газа. В других экспортных отраслях, нефтепереработке и химической промышленности объем поступлений в сентябре остался ниже, чем в предыдущем квартале, сообщил ЦБ.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, снижение объема входящих платежей относительно предыдущего квартала ускорилось до 5,1%. В сентябре объемы входящих платежей в финансовом секторе и сельском хозяйстве в среднем были ниже, чем в предыдущем квартале, однако к концу месяца после длительного снижения поступлений в этих отраслях наметился переход к росту, говорится в материалах.

В крупной отрасли потребительского спроса, розничной торговле объем входящих финансовых потоков отставал от уровня второго квартала, в том числе из-за продолжившегося снижения цен. "Рост поступлений относительно предыдущего квартала наблюдался в производстве пищевых продуктов, динамика которого характеризуется устойчивостью к изменению экономических условий, а также в таких видах услуг, как предоставление мест для временного проживания и туризм", — сообщили в ЦБ.

В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, фиксировалось снижение объема входящих платежей на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, в сентябре напротив был отмечен небольшой рост поступлений (на 1,5%) по сравнению с уровнем второго квартала. Положительный вклад внесли строительство зданий и инженерных сооружений, отметили в ЦБ.