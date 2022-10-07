МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. В Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию товаров, "связанных с химоружием", сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны. Honda сократит производство в Японии

Японское Минэкономики 26 сентября сообщило о расширении антироссийских санкции, в том числе запрете на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием". Список запрещенных товаров из 89 позиций был утвержден правительством Японии 30 сентября.

"С 7 октября запрещены к экспорту в Россию: вещества, которые являются сырьем для создания химических препаратов, а также вещества, обладающие такой же токсичностью, как и химические препараты военного назначения или сырье для них (всего 73 наименования); приборы или детали к ним, которые могут быть использованы для создания химических препаратов (всего 11 наименований), а также приборы, которые могут быть использованы для создания бактериологических препаратов, и детали к ним (всего пять наименований)", — говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

В группу запрещенных веществ попали ацетилен, ацетон, бензольный альдегид, хлор, этилен, этиленгликоль, гипохлорит натрия, белый фосфор, красный фосфор, метанол, этанол, дихлорметан, пиридин, мышьяк, диэтиловый эфир, изопропанол, тринитрофенол и другие.

В списке запрещенных приборов значатся химические реакторы, теплообменники, ректификационные колонны, приборы для анализа и выявления химических веществ, электролитические ячейки, а также ферментеры, центрифуги, оборудование для синтеза нуклеиновых кислот или для связывания нуклеиновых кислот и детали к ним.

Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных микроскопов, атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним, оборудования для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудования для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн и другого оборудования.

Японские власти также запретили импорт российских древесины, водки и других товаров.