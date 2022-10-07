МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза в пятницу на неформальном саммите в Праге обсудят меры по снижению цен на энергию, а также продолжение помощи Украине. ЕС вывел из-под санкций транспортировку нефти с "Сахалина — 2" в Японию

Неформальный саммит Евросоюза проводится страной, временно председательствующей в Совете ЕС, его формат не предусматривает принятие решений. Очередной официальный саммит пройдет в Брюсселе 20–21 октября.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Эрика Мамера, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен намерена собрать мнения лидеров по ценам на газ, затем сформировать соответствующие предложения для принятия общеевропейских мер.

Позже глава органа направила европейским лидерам послание, в котором изложила свои идею, как двигаться дальше в вопросах цен на энергию.

В заявлении пресс-службы Совета ЕС также говорится, что лидеры Евросоюза обсудят дальнейшие действия, направленные на поддержку Украины.

Кроме того, лидеры ЕС планируют обсудить вопросы безопасности критической инфраструктуры стран-членов союза на фоне недавних терактов на "Северных потоках".

Саммит в Праге состоится на следующий день после принятия очередного восьмого пакета антироссийских санкций, который в числе прочего содержит механизм для возможного ввода потолка цен на российскую нефть.