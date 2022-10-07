МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Китайская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на усиление волатильности на международном финансовом рынке, заявила в пятницу замглавы Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин. Валютные резервы Китая сократились в сентябре

"Текущая внешняя обстановка становится все более сложной и серьезной, заметно увеличились факторы нестабильности и неопределенности в мировой экономике, а волатильность международного финансового рынка усилилась", — заявила Ван Чуньин, слова которой приводятся на сайте ведомства.

Однако, добавила она, "восстановление китайской экономики в целом продолжается при сильной экономической устойчивости, достаточном потенциале и широком пространстве для маневров".

По ее словам, все это способствует общей стабильности объемов валютных резервов страны.

Ведомство в пятницу сообщило, что по состоянию на конец сентября 2022 года валютные резервы Китая составляли 3,029 триллиона долларов, что на 25,9 миллиарда долларов, или 0,85% меньше по сравнению с показателям на конец августа.