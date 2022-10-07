МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Безработица в США в сентябре сохранилась на уровне августа в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 250 тысяч после увеличения на 315 тысяч, предполагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. США работают над ответом Саудовской Аравии после решения ОПЕК+

Министерство труда США опубликует эту статистику в пятницу, 7 октября, в 15.30 мск.

В 9.00 мск министерство экономики и технологий Германии опубликует данные о промпроизводстве в стране. Аналитики полагают, что в августе показатель снизился на 0,5% к июлю.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на два — до 604 агрегатов.