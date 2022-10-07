ТОКИО, 7 окт — ПРАЙМ. Япония ввела санкции против девяти российских компаний, сообщил минфин страны на своем официальном сайте. Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химоружием"

Санкционный перечень включает в себя Центр военно-спортивной подготовки "Русичи", государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", холдинг "Росэлектроника", концерн "Калашников", АО "ОДК-Климов", судостроительный завод в Крыму "Море", предприятие радиоэлектронного комплекса России концерн "Созвездие", АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК"), судостроительный завод в Калининграде "Янтарь".

Кроме того, по данным сайта минфина Японии, страна внесла в санкционный список семьи премьера РФ Михаила Мишустина, спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы Чечни Рамзана Кадырова, в также персонально главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, сообщило министерство финансов на своем официальном сайте.

Всего в списке 58 фамилий. Он включает в себя Симоньян, Кабаеву, президента всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова, Шарипа и Алибека Делимхановых, членов семей Кадырова, Шойгу, Мишустина, Матвиенко, Медведева и других.

Ранее министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил о том, что правительство Японии одобрило новый санкционный список против лиц, "непосредственно связанных" с присоединением к России новых территорий. Эксперт оценил влияние новых санкций ЕС на российский бизнес

В пятницу вступил в силу запрет на экспорт в Россию 89 наименований товаров и материалов, связанных с химическим оружием.

Кроме того, ранее Япония ввела запрет на экспорт в Россию грузовых машин, самосвалов и бульдозеров.

До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещен экспорт в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование.

Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.