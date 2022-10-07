МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в сентябре снизились шестой месяц подряд, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Мишутин оценил роль России в стабилизации мирового продовольственного рынка

"В сентябре 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 136,3 пункта, что на 1,5 пункта (1,1%) ниже показателя августа; таким образом, его снижение продолжается шестой месяц подряд. Несмотря на дальнейшее падение, ИПЦФ оказался на 7,2 пункта (5,5%) выше показателя соответствующего периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Организация также фиксирует снижение индексов в отдельных продовольственных группах. Так, индекс цен на растительное масло снизился по отношению к августу на 10,8 пункта, или на 6,6% — до 152,6 пункта, что является самым низким показателем с февраля 2021 года. Это обусловлено снижением цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масла.

Индекс цен ФАО на зерновые, однако, вырос до 147,8 пункта (на 2,2 пункта к августу, или на 1,5%). ФАО объясняет это растущей неопределенностью с продолжением черноморской зерновой инициативы после ноября.

Индекс цен на сахар ФАО в сентябре снизился к августу на 0,8 пункта, или на 0,7% — до 109,7 пункта. Этот показатель снижается пятый месяц подряд и достиг самого низкого значения с июля 2021 года. ФАО отмечает, что сокращение в сентябре вызвано главным образом благоприятными видами на урожай в Бразилии, крупнейшем мировом экспортере сахара.

Индекс цен на молочную продукцию снизился к августу на 0,8 пункта, или на 0,6% — до 142,5 пункта. Организация объясняет это ослаблением евро к доллару. Индекс цен ФАО на мясо снизился на 0,6 пункта к августу, или на 0,5% — до 121,4 пункта. Сильнее всего снизились цены на баранину и говядину.