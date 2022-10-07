МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 12 по 18 октября включительно составит 1 926,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 1 632 рубля, кукурузы — 3 114,1 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Власти объяснили необходимость экспортной пошлины на зерно

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 307,7 доллара за тонну, на ячмень — при цене 280,9 доллара за тонну, на кукурузу — при цене 317,6 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 5 по 11 октября включительно составляет 2 119 рублей за тонну, на вывоз ячменя — 1 849,8 рубля, кукурузы — 3 295,6 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета.

Полученные от пошлин средства идут субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.