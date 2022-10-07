МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Роснедра возобновляют программу совместного лицензирования "сдвоенных", или парных угольных участков недр, в рамках которой ведомство предоставляет новый участок в пользование и дает второй, аварийный участок для его ликвидации, заявил глава Роснедр Евгений Петров. В Минэнерго рассказали, что компенсирует снижение экспорта угля в 2022 году

"Мы возобновляем программу "сдвоенных" участков недр, когда мы предоставляем новый участок в пользование и даем второй участок, который на сегодня у нас является убыточным или аварийным, для его ликвидации", — сказал он в ходе пленарного заседания форума "Угольная отрасль — новые реалии".

По его словам, на сегодняшний день в России происходит огромное количество техногенных аварий, есть много затопленных шахт, которые несут достаточно большую экологическую опасность, поэтому их необходимо ликвидировать. Сейчас Роснедра переходят к обсуждению программы с компаниями.

Согласно презентации Петрова, для формирования перечня предлагаемых к лицензированию участков недр угольных месторождений, наряду с совместным лицензированием "сдвоенных" участков, также учитываются потребности рынка в коксующемся и энергетическом угле и расположение вблизи действующих производств и объектов транспортной инфраструктуры. При этом преимущество отдается открытой отработке на запасах, обеспечивающих создание крупных и эффективных производств.

Также Роснедра считают важным обеспечить планируемые на перспективу объемы добычи угля и реконструировать угледобывающие предприятия, наращивать сырьевую базу действующих предприятий с целью продлить их срок службы, компенсировать выбывающие мощности предприятий и ликвидируемых шахт за счет ввода новых угольных объектов.