МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Индексацию пенсий на 4,8% с 1 января 2023 года является недостаточной, считает глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает,. В ФНПР считают сокращение рабочей недели неактуальным

"Нет, недостаточно… Я уверен, что придется вносить коррективы (в бюджет — ред.) ", — сказал Шмаков журналистам.

Ранее в Минтруде сообщили, что страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%, их средний размер увеличится до 21 864 рублей.