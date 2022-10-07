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https://1prime.ru/state_regulation/20221007/838388463.html
В ФНПР считают размер индексации пенсий с 1 января недостаточным
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. Индексацию пенсий на 4,8% с 1 января 2023 года является недостаточной, считает глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает,. "Нет, недостаточно… Я... ПРАЙМ, 07.10.2022
общество , экономика, новости, пенсии, индексация пенсий, фнпр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Индексацию пенсий на 4,8% с 1 января 2023 года является недостаточной, считает глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает,.
"Нет, недостаточно… Я уверен, что придется вносить коррективы (в бюджет — ред.) ", — сказал Шмаков журналистам.
Ранее в Минтруде сообщили, что страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%, их средний размер увеличится до 21 864 рублей.