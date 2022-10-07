Минпромторг предложил освободить от уплаты акциза на жидкую сталь еще десять компаний
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил освободить от уплаты акциза на жидкую сталь еще десять предприятий, в том числе "Уральскую сталь" (принадлежит Загорскому трубному заводу) и завод "Ижсталь" (входит в "Мечел"), следует из опубликованного проекта приказа Минпромторга.
Согласно проекту, от уплаты акциза также планируют освободить Златоустовский металлургический завод (Челябинская область), металлургический завод "Электросталь" (Московская область), ПО "Бежицкая сталь" (один из крупнейших в РФ производителей вагонного литья, входит в ТМХ), метзавод "Петросталь" и "НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов" (Санкт-Петербург, входят в машиностроительную группу "Кировский завод").
Кроме того, от акциза предлагается освободить три предприятия машиностроения — завод "Буммаш" (Ижевск, производит оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности), "Автомобильный завод "Урал" (один из крупнейших в РФ производителей грузовых автомобилей, входит в Объединенную машиностроительную группу) и крупнейший производитель экскаваторного оборудования "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" (Санкт-Петербург).
Акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, введен в РФ с 2022 года. Исключения были сделаны для предприятий машиностроения и военно-промышленного комплекса, в которых есть цеха по разливу стали, а также для малых и средних предприятий с объемом производства продуктов (полупродуктов) из жидкой стали до 1 тысячи тонн в месяц и производителей спецстали с объемом ее производства не более 300 тысяч тонн в год. Перечень конкретных организаций, освобождающихся от уплаты акциза, утверждает Минпромторг.
В июле от уплаты акциза были освобождены шесть предприятий: четыре из них занимаются машиностроением — ПАО "Тяжпрессмаш", ООО "Промлит", ООО "ВКС-Сталь" и АО "Алтайвагон", два других производят специальные стали — это АО "ВТЗ" и АО "Корпорация Красный октябрь".
https://1prime.ru/state_regulation/20221007/838388634.html