МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил освободить от уплаты акциза на жидкую сталь еще десять предприятий, в том числе "Уральскую сталь" (принадлежит Загорскому трубному заводу) и завод "Ижсталь" (входит в "Мечел"), следует из опубликованного проекта приказа Минпромторга. Минфин планирует скорректировать акциз на сталь задним числом

Согласно проекту, от уплаты акциза также планируют освободить Златоустовский металлургический завод (Челябинская область), металлургический завод "Электросталь" (Московская область), ПО "Бежицкая сталь" (один из крупнейших в РФ производителей вагонного литья, входит в ТМХ), метзавод "Петросталь" и "НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов" (Санкт-Петербург, входят в машиностроительную группу "Кировский завод").

Кроме того, от акциза предлагается освободить три предприятия машиностроения — завод "Буммаш" (Ижевск, производит оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности), "Автомобильный завод "Урал" (один из крупнейших в РФ производителей грузовых автомобилей, входит в Объединенную машиностроительную группу) и крупнейший производитель экскаваторного оборудования "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" (Санкт-Петербург).

Акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, введен в РФ с 2022 года. Исключения были сделаны для предприятий машиностроения и военно-промышленного комплекса, в которых есть цеха по разливу стали, а также для малых и средних предприятий с объемом производства продуктов (полупродуктов) из жидкой стали до 1 тысячи тонн в месяц и производителей спецстали с объемом ее производства не более 300 тысяч тонн в год. Перечень конкретных организаций, освобождающихся от уплаты акциза, утверждает Минпромторг.

В июле от уплаты акциза были освобождены шесть предприятий: четыре из них занимаются машиностроением — ПАО "Тяжпрессмаш", ООО "Промлит", ООО "ВКС-Сталь" и АО "Алтайвагон", два других производят специальные стали — это АО "ВТЗ" и АО "Корпорация Красный октябрь".