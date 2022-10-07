СТРЕЛЬНА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что переход на национальные валюты во взаимоотношениях со странами СНГ позволит укрепить суверенитет стран и углубить интеграцию. Путин оценил уровень развития отношений стран СНГ

"Уверен, развить такие позитивные тенденции (увеличение товарооборота РФ со странами СНГ) позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаиморасчетах со странами содружества. Собственно говоря, мы с вами делаем это на протяжении многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре", — сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.

Он добавил, что такая деятельность будет способствовать укреплению суверенитета стран СНГ, развитию рынков капитала, углублению экономической интеграции.