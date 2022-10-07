Путин отметил важность расчетов в нацвалютах для укрепления суверенитета
Путин отметил важность перехода на нацвалюты в расчетах для укрепления суверенитета
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СТРЕЛЬНА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что переход на национальные валюты во взаимоотношениях со странами СНГ позволит укрепить суверенитет стран и углубить интеграцию.
"Уверен, развить такие позитивные тенденции (увеличение товарооборота РФ со странами СНГ) позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаиморасчетах со странами содружества. Собственно говоря, мы с вами делаем это на протяжении многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре", — сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.
Он добавил, что такая деятельность будет способствовать укреплению суверенитета стран СНГ, развитию рынков капитала, углублению экономической интеграции.