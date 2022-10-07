СТРЕЛЬНА, 7 окт — ПРАЙМ. Отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства, заявил президент России Владимир Путин.

"Хочу выразить признательность вам за то, что вы приняли приглашение и приехали сегодня в Петербург. Очень рад видеть здесь в этом зале лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства и с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", — сказал он в ходе неформального саммита СНГ.

Российский лидер подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге становятся доброй традицией и позволяют в спокойной дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, встреча организована в Константиновском дворце, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее он назвал саммит важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ в Астане.

Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом — 28 декабря.

В сентябре помощник главы государства Юрий Ушаков говорил, что Путин в октябре примет участие в Астане в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате "Россия — Центральная Азия". Позже Песков, отвечая на вопрос о визите Путина в Астану сообщил, что пока рано задавать вопросы об этом, но планы не менялись.

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