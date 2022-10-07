МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. ПУТИН: НА УКРАИНЕ ПРОИСХОДЯТ ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, КОНФЛИКТЫ ПРОИСХОДЯТ И МЕЖДУ ДРУГИМИ СТРАНАМИ СНГ, ЭТО ТРЕБУЕТ ВЫРАБОТКИ МЕР ПО ИХ РАЗРЕШЕНИЮ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20221007/838390520.html
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. ПУТИН: НА УКРАИНЕ ПРОИСХОДЯТ ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, КОНФЛИКТЫ ПРОИСХОДЯТ И МЕЖДУ ДРУГИМИ СТРАНАМИ СНГ, ЭТО ТРЕБУЕТ ВЫРАБОТКИ МЕР ПО ИХ РАЗРЕШЕНИЮ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20221007/838390520.html
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