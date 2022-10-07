2022-10-07T15:15:40+03:00

2022-10-07T15:15:40+03:00

2022-10-07T15:15:40+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20221007/838390520.html

Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов между странами СНГ

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ПУТИН: НА УКРАИНЕ ПРОИСХОДЯТ ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, КОНФЛИКТЫ ПРОИСХОДЯТ И МЕЖДУ ДРУГИМИ СТРАНАМИ СНГ, ЭТО ТРЕБУЕТ ВЫРАБОТКИ МЕР ПО ИХ РАЗРЕШЕНИЮ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.10.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60