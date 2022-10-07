БЕЛГРАД, 7 окт — ПРАЙМ. Хорватия требует исключений в новом пакете санкций Евросоюза в отношении России на поставки вакуумного газойля для хорватского НПЗ, при этом продвигает запрет для Сербии на получение российской нефти, заявил сербский президент Александр Вучич. В Сербии оценили расходы из-за запрета поставок российской нефти

"Хорватия добивается исключения для поставок особых масел от российской стороны. Они дали себе право помогать РФ и право не позволить этого Сербии. Все могут себе позволить, они принадлежат к тому клубу (ЕС – ред.), а мы – нет. Только не говорите нам, что это связано с принципами и моралью", — заявил он журналистам в пятницу.

Евросоюз в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.

Накануне на полях неформального саммита ЕС в Праге он призвал европейских лидеров рассмотреть исключение из пакета санкций для поставок сырой российской нефти. Сербия ждет ухудшения в европейской экономике из-за цен на газ

"Мы знали о решении, что эти санкции будут относиться к странам Западных Балкан, но Еврокомиссия решила исключить нас из пакета. Тогда появилась Хорватия с требованием их исключить, а нас — нет. Готовимся покупать другую нефть и ищем решения", — подчеркнул сербский лидер.

Премьер Сербии Ана Брнабич сообщила в пятницу, что запрет на поставки нефти из России танкерами и прокачку через Хорватию увеличит затраты Сербии на покупку сырья на 20% и принесет сотни миллионов евро потерь бюджету страны.

Хорватские СМИ сообщили в мае, что Загреб требует исключения из обсуждаемого пакета санкций ЕС на поставки нефтепродуктов из России, так как крупнейшей нефтегазовой компании страны INA требуется вакуумный газойль (VGO). Это сырье, необходимое для производства дизельного топлива, а нефтеперерабатывающий завод INA в городе Риека оптимизирован для его использования в производственном цикле, при этом источники снабжения VGO на рынке весьма ограниченны, поэтому INA выступила за дальнейшие его закупки у России.