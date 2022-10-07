МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 7 октября составил 30,24 тысячи тонн на общую сумму 448,233 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Пошлина на экспорт пшеницы снизится с 12 октября

Было закуплено 18,36 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 280,242 миллиона рублей, 10,53 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 153,438 миллиона и 1,35 тысячи тонн ржи не ниже третьего класса урожая 2022 года — на 14,553 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, по текущую дату было закуплено 662,04 тысячи тонн зерна на 9,983 миллиарда рублей. На неделе с 10 по 16 октября торги в рамках государственных закупочных интервенций будут ежедневными, за исключением выходных.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.