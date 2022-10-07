МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз разработал стратегию развития органического сельскохозяйственного производства в России, заложив в нее цель по объему внутреннего рынка в 150 миллиардов рублей к 2030 году, говорится в сообщении министерства. В России будут совершенствовать деятельность кредитных сельхозкооперативов

"Cогласно проекту стратегии, объем внутреннего рынка органической продукции к 2030 году составит порядка 150 миллиардов рублей в денежном выражении, при этом средний уровень потребления одного человека в год превысит 1 тысячу рублей", — говорится в сообщении.

По словам замминистра сельского хозяйства Максима Увайдова, стратегия развития органического сельскохозяйственного производства в России до 2030 года уже направлена на согласование в заинтересованные федеральные органы.

Он также отметил экспортный потенциал такой продукции — так, объем ее поставок за рубеж планируется нарастить до 3,7 миллиардов рублей. Одним из перспективных рынков может стать Саудовская Аравия; кроме того, ведется работа по взаимопризнанию органических стандартов с Китаем.

Закон об органической продукции в РФ, производство которой исключает использование минеральных удобрений и химических средств, вступил с силу с 1 января 2020 года. Решение о разработке стратегии было принято в октябре 2020 года на заседании рабочей группы комитета по аграрной политике Совета Федерации. Российские отраслевые союзы производителей органической продукции неоднократно выступали за создание в государственной программе развития сельского хозяйства подпрограммы "Развитие производства органической продукции" и разработку стратегии развития сектора.