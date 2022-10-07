Маск призвал сделать из Тайваня особый административный район Китая
Маск: Тайвань нужно сделать специальным административным районом Китая, как Гонконг и Макао
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ВАШИНГТОН, 7 окт — ПРАЙМ. Конфликт вокруг Тайваня неизбежен и для его предотвращения необходимо сделать из острова особый административный район Китая, заявил американский предприниматель Илон Маск в интервью британской газете Financial Times.
"Моя рекомендация… состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня", — сказал он журналистам.
Он считает возможным достичь договоренностей между островом и материком, более либеральных, чем для Гонконга.
Миллиардер признал, что идея, вероятно, понравится не всем.
"Маск считает, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен", — сказано в публикации.
Ранее на этой неделе он уже навлек на себя неудовольствие украинского истеблишмента, изложив свое видение российско-украинского урегулирования.