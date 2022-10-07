ПРАГА, 7 окт — ПРАЙМ. Сегодня можно обратиться к замороженным активам России для пользы Украины и жителей Европейского союза, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Праге по итогам второго дня неформального саммита ЕС с участием "Европейского политического сообщества". В Австрии призвали отменить санкции против России из-за их неэффективности

"Это активы, которые огромны, составляют около 350 миллиардов евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должны быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши. Это то, что также здесь предложил", — пояснил он.

"Был вопрос со стороны многих премьеров, не нужно ли сконструировать новый фонд. Мы здесь, конечно, имеем свое мнение на эту тему, но я указал на один источник – очень легкий или относительно легкий для получения, если речь идет о средствах, а именно замороженные активы Российской Федерации, замороженные активы российских олигархов", — сказал он.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.