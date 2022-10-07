МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. На обслуживание украинского госдолга в 2023 году будет направлена каждая четвертая гривна из доходов бюджета, заявил в пятницу глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан. В Польше призвали поделить замороженные активы России между Украиной и ЕС

"На обслуживание госдолга в 2023 году будет направлена каждая четвертая гривна доходов бюджета. Чтобы профинансировать дефицит бюджета правительство прогнозирует привлечь 1,7 триллиона гривен (46 миллиарда долларов) от государственных заимствований, 95% из них – внешние", — написал Плацкан в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По его словам, существует ряд факторов, которые могут повлиять на еще больший рост госдолга. В частности, он отметил, что речь идет о сверхплановом выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования военных расходов, неполучение средств от приватизации и замена их государственными заимствованиями, а также обесценивание гривны.

"Бюджет на 2023 – уменьшение основных показателей: доходов, расходов, реальных социальных стандартов и одновременно рост государственных заимствований и дефицита бюджета", — отметил он.

Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

В свою очередь глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявлял, что почти 27 миллиардов долларов было направлено на нужды госбюджета Украины с начала российской спецоперации, при этом около 51% от суммы финансирования составили внешние поступления. Он уточнил, что из этой суммы 11% составили льготные кредиты МФО (МВФ, Всемирного банка, ЕИБ (Европейский инвестиционный банк), 17% — ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), размещенные на рыночных условиях и 32% – монетизация дефицита госбюджета Нацбанком Украины.

* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.