МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Росстат после трех месяцев дефляции зафиксировал инфляцию в сентябре на уровне 0,05% в месячном выражении, в годовом исчислении рост цен замедлился до 13,68% с 14,3% в августе, следует из данных статведомства. В России снизился уровень регистрируемой безработицы

Все три летних месяца Росстат фиксировал дефляцию в РФ: в августе она составила 0,52%, в июле — 0,39% и в июне — 0,35%. В годовом выражении инфляция в августе составила 14,3% после 15,1% в июле.

"В сентябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года индекс потребительских цен составил 100,05%, по сравнению с декабрем 2021 года – 110,46%", — говорится в сообщении.

В годовом выражении инфляция в сентябре составила 13,68%.

Как указано в публикации статистического ведомства, потребительские цены выросли на 0,2% и более в 31 субъекте РФ (сильнее всего в Магаданской области (на 1,1%) и в Ставропольском крае — (на 0,8%). В то же время в 35 регионах отмечено снижение потребительских цен, более всего в Дагестане и Карелии — на 0,8% и 0,6% соответственно.

ЦБ рассчитывает на годовую инфляцию в диапазоне 11-13%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне 12,4%.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДЕФЛЯЦИЯ

Продовольственная дефляция в РФ в сентябре в месячном выражении замедлилась до 0,38% с 0,52% в августе текущего года, а в годовом выражении рост цен на продовольствие почти не изменился и составил 14,2% против 14,3% в августе, следует из данных Росстата.

По сравнению с декабрем 2021 года продовольственные товары в сентябре подорожали на 8,89%.

Непродовольственные товары в сентябре подорожали на 0,15% (в годовом выражении подорожали на 14,94%, к декабрю — на 12,52%). Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в сентябре выросли на 0,03% к августу (по сравнению с сентябрем прошлого года — выросли на 16,49%, к декабрю 2021 года — на 12,19%). Цены на плодоовощную продукцию понизились на 4,11% к августу, по сравнению с сентябрем 2021 года снижение составило 3,89%, а по сравнению с декабрем — 15,2%.

Согласно данным статведомства, в целом продукты питания в сентябре по сравнению с августом подешевели на 0,44%, а из наблюдаемых позиций больше всего понизилась цена на плодоовощную продукцию (на 4,11%), сахар-песок (на 3,97%) и крупы с бобовыми (на 1,86%). Макаронные изделия за месяц стали дешевле на 0,01%, подсолнечное масло — на 0,03%, мясо и птица — на 0,34%.

В свою очередь, яйца подорожали на 3%, отечественная икра лососевых рыб — на 1,4%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,39%, алкогольные напитки — на 0,16%. Цена на сливочное масло выросла за сентябрь на 0,13%, рыба и пищевые морепродукты стали дороже на 0,12%, молоко и молочная продукция — на 0,08%. Кроме того, на 1,5% подорожали хлопья из злаков (сухие завтраки) и на 1,3% — фруктово-ягодные консервы для детского питания.

Ведомство отмечает, что в сентябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции: например, репчатый лук за месяц подешевел на 27,5%, морковь – на 18%, картофель – на 15,4%, капуста и свекла — на 11,9% и 11,6%. Цена на яблоки снизилась на 10,6%, виноград и груши стали дешевле на 14,6% и 9%, а лимоны — на 3,8%. Одновременно огурцы подорожали на 31,6%, апельсины – на 6,5%, а бананы – на 5,4%.