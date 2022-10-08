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Глава МВФ подтвердила выделение 1,3 миллиарда долларов Украине
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Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подтвердила выделение Украине 1,3 миллиарда долларов. "Наш исполнительный совет утвердил экстренное финансирование... ПРАЙМ, 08.10.2022
макроэкономика, экономика, новости, мвф, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 8 окт — ПРАЙМ. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подтвердила выделение Украине 1,3 миллиарда долларов.
"Наш исполнительный совет утвердил экстренное финансирование Украины в размере 1,3 млрд долларов", — написала Георгиева в Twitter.
В начале октября нацбанк Украины сообщил, что планирует обратиться к МВФ за дополнительной экстренной помощью в сумме около 1,3 миллиарда долларов, воспользовавшись программой RFI.
В пятницу глава счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что на обслуживание украинского госдолга в 2023 году будет направлена каждая четвертая гривна из доходов бюджета.