ВАШИНГТОН, 8 окт — ПРАЙМ. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подтвердила выделение Украине 1,3 миллиарда долларов. На Украине рассказали о расходах на обслуживание госдолга

"Наш исполнительный совет утвердил экстренное финансирование Украины в размере 1,3 млрд долларов", — написала Георгиева в Twitter.

В начале октября нацбанк Украины сообщил, что планирует обратиться к МВФ за дополнительной экстренной помощью в сумме около 1,3 миллиарда долларов, воспользовавшись программой RFI.

В пятницу глава счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что на обслуживание украинского госдолга в 2023 году будет направлена каждая четвертая гривна из доходов бюджета.