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Паромная переправа в Керчи на фоне ЧП на Крымском мосту готова к запуску
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. Паромная переправа на фоне ЧП на Крымском мосту находится в готовности к запуску, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Ранее сообщалось,... ПРАЙМ, 08.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Паромная переправа на фоне ЧП на Крымском мосту находится в готовности к запуску, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по мосту временно приостановлено.
"Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны", — написал Крючков в своем Telegram-канале.