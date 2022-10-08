СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Паромная переправа на фоне ЧП на Крымском мосту находится в готовности к запуску, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Движение по Крымскому мосту приостановлено

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по мосту временно приостановлено.

"Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны", — написал Крючков в своем Telegram-канале.