СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Паромная переправа на фоне ЧП на Крымском мосту находится в готовности к запуску, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Крымский мост

Движение по Крымскому мосту приостановлено

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по мосту временно приостановлено.

"Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны", — написал Крючков в своем Telegram-канале.