2022-10-08T08:48:06+03:00
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Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия
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. Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия",... ПРАЙМ, 08.10.2022
энергетика, транспорт, бизнес, экономика, новости, бензин, крым, чп на крымском мосту
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по мосту временно приостановлено.