СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Движение по Крымскому мосту приостановлено

"Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по мосту временно приостановлено.