СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс". Движение по Крымскому мосту приостановлено

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

"Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва — Симферополь и 170 Санкт-Петербург — Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией", — говорится в сообщении компании.