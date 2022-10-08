МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Перевозчик предупредил о задержке в движении поездов в Крым

"Сегодня в 6 часов 7 минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена", — сказано в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия устанавливаются обстоятельства взрыва.