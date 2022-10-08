СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Повреждения на Крымском мосту будут оперативно восстановлены, они не носят тяжелого характера, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Движение по Крымскому мосту приостановлено

"В причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена", — написал он в своем Telegram-канале.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что рано утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным комитета, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. Уточняется, что на месте происшествия устанавливаются обстоятельства взрыва.