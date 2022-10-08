МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин поручил создать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту

"Нет. Прогнозов пока нет", — сказал он журналистам.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.