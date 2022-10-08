СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Одна автомобильная нитка Крымского моста — из Керчи на Тамань — визуально цела, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по Крымскому мосту приостановлено

"По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей", — написал он в Telegram-канале.

Аксенов уточнил, что в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, при этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав, указал он.

Глава региона добавил, что сроки восстановления движения по Крымскому мосту будут ясны после тушения пожара и установления масштабов повреждения.

"Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения", — написал он в Telegram-канале.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.