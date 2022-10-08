СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков на фоне перекрытия Крымского моста заявил, что полуостров наладил сухопутный коридор через новые регионы. На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

"Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Налажен сухопутный коридор через новые регионы", — написал Крючков в своем Telegram-канале. В частности, речь идет о сухопутном коридоре через новые регионы РФ — Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.