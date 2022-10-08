СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков на фоне перекрытия Крымского моста заявил, что полуостров наладил сухопутный коридор через новые регионы.

Крымский мост

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

"Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Налажен сухопутный коридор через новые регионы", — написал Крючков в своем Telegram-канале. В частности, речь идет о сухопутном коридоре через новые регионы РФ — Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.