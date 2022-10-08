МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы, сообщает Минтранс РФ. Минтранс начал оценку повреждений Крымского моста

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

"Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы", — говорится в сообщении министерства, касающемся ЧП на Крымском мосту.