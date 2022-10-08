Минтранс задействовал новые логистические схемы после ЧП на Крымском мосту
Минтранс: новые логистические схемы задействованы после ЧП на Крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы, сообщает Минтранс РФ.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы", — говорится в сообщении министерства, касающемся ЧП на Крымском мосту.