МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту, произошедшего в субботу, в 200-500 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе союза. На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

"ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется", — отметили в ВСС.