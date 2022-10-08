МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 26 сентября по 2 октября почти не изменился — увеличился всего на 0,1 пункта и составил 98,7 пункта. Таиланд снимет коронавирусные ограничения на въезд

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос по медицинским маскам (на 9%, до 105 рублей), кусковому мылу (на 1%, до 105 рублей), туалетной бумаге (на 1%, до 105 рублей) и гречке (на 1%, до 115 рублей). Снизился он по антисептикам (на 5%, до 207 рублей), перчаткам (на 3%, до 142 рублей) и лимонам (на 3%, до 36 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 0,1 пункта и составил 98,7 пункта.