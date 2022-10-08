МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Проезд по Крымскому мосту будет перекрыт до 31 октября, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

"Перекрытия. Сроки: 8 октября — 31 октября", — следует из описания объекта.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.