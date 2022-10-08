СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет, заявила заместитель министра промышленной политики республики Ирина Мезавцова. Крымские отельеры продлят пребывание туристов из-за закрытия моста

"Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет", — сказала Мезавцова, слова которой приводит ее пресс-служба

По ее словам, продовольственный рынок насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.