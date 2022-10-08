СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Ограничений на продажу товаров в Крыму вводить не будут, заявила замминистра промышленной политики республики Ирина Мезавцова. В Минэнерго Крыма заявили, что бензина и дизтоплива в регионе достаточно

"Причин для повышенного спроса нет. Ограничений товаров нет и вводится они не будут", — процитировала ее слова пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет. При этом на продажу бакалейной группы товаров в целях предотвращения искусственного ажиотажа планировалось ввести ограничения.

Советник главы Крыма Олег Крючков ранее заявил, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности и пообещал разъяснения.

"Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения", — написал он в Telegram-канале.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.