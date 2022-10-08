МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Возглавивший правительственную комиссию по выяснению причин ЧП на Крымском мосту вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщил, что в ближайшие часы вылетает на место. Мишустин распорядился создать комиссию по ЧП на Крымском мосту

"В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу", — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.