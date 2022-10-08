МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Москва последовательно добивается полной нормализации грузового и пассажирского транзита в Калининградскую область, определенного прогресса в части возобновления доставки по железной дороге грузов, подпадающих под действие санкций, достичь удалось, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, заявил Лавров

"Последовательно добиваемся полной нормализации как грузового, так и пассажирского транзита. Удалось достичь определённого прогресса в части возобновления доставки по железной дороге грузов, подпадающих под действие антироссийских санкций ЕС", — заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

Он добавил, что это снизило остроту проблемы жизнеобеспечения Калининградской области, но не более того, необходимо также системное решение всех возникающих вопросов. "К ним относится банковская оплата услуг по перевозкам на территории Литвы, снятие препон для транспортировки скоропортящейся продукции, восстановление прежних параметров пассажирского транзита по железной дороге", — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что Москва не является сторонником конфронтации и предпочитает диалог, но на введенные ограничения не реагировать не может.

"Поэтому 29 сентября был подписан указ президента о запрете на осуществление международных автомобильных перевозок по России иностранными перевозчиками тех государств, которые ввели ограничения в отношении наших физических и юридических лиц. Любые новые выпады также не останутся без ответа. Ни у кого не должно быть иллюзий", — констатировал он.

В целом, резюмировал Лавров, Вильнюс проявляет немалое рвение, создавая новые препятствия для транзита в Калининградскую область и обратно, для характеристики таких действий можно подобрать "разные эпитеты".

"Главное же в другом – налицо нарушение Евросоюзом и Литвой своих политических обязательств перед Россией, а также Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве Россия-ЕС 1994 года и совместных заявлений Россия-ЕС от 2002 и 2004 годов", — подчеркнул глава МИД РФ.