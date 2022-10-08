МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Товарооборот России с Китаем и Индией растет, это связано не только с растущими ценами на сырье, но и с расширением номенклатуры товаров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, заявил Лавров

"Никакие ограничительные меры не мешают этим объективным процессам, отражающим современные реалии", — заявил министр в интервью газете "Аргументы и факты", комментируя угрозы Запада и их влияние на сотрудничество РФ с другими странами.

"К примеру, наш товарооборот с Китаем за 8 месяцев (текущего года — ред.) вырос почти на треть, а с Индией за шесть месяцев – на 120%", — сказал Лавров.

По его словам, этот рост обусловлен не только растущими ценами на сырьевую составляющую нашего экспорта, но и расширением номенклатуры торгуемой продукции.

"И это вполне естественно – многие зарубежные экономоператоры из дружественных стран стремятся заместить ниши, образовавшиеся после выхода западных компаний с российского рынка", — добавил министр.

Лавров отметил, что экономическое сотрудничество с незападными государствами выстраивается на основе правил Всемирной торговой организации, которые предоставляют России "определенный набор преимуществ в области внешней торговли".