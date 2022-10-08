МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Товарооборот России с Китаем и Индией растет, это связано не только с растущими ценами на сырье, но и с расширением номенклатуры товаров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, заявил Лавров

"Никакие ограничительные меры не мешают этим объективным процессам, отражающим современные реалии", — заявил министр в интервью газете "Аргументы и факты", комментируя угрозы Запада и их влияние на сотрудничество РФ с другими странами.

"К примеру, наш товарооборот с Китаем за 8 месяцев (текущего года — ред.) вырос почти на треть, а с Индией за шесть месяцев – на 120%", — сказал Лавров.

По его словам, этот рост обусловлен не только растущими ценами на сырьевую составляющую нашего экспорта, но и расширением номенклатуры торгуемой продукции.

"И это вполне естественно – многие зарубежные экономоператоры из дружественных стран стремятся заместить ниши, образовавшиеся после выхода западных компаний с российского рынка", — добавил министр.

Лавров отметил, что экономическое сотрудничество с незападными государствами выстраивается на основе правил Всемирной торговой организации, которые предоставляют России "определенный набор преимуществ в области внешней торговли".