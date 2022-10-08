МОСКВА, 8 лет — ПРАЙМ. Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. Минтранс задействовал новые логистические схемы после ЧП на Крымском мосту

"Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен", — говорится в сообщении.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.