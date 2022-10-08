СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе сняты, официально подтверждены логистические поставки через освобожденные территории, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В Минэнерго Крыма заявили, что бензина и дизтоплива в регионе достаточно

"Все ограничения на продажу продуктов и топлива — снимаем. Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобождённые территории. Никакого дефицита нет и не будет", — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

При этом, по его словам, прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций и уровнем цен. "Такие моменты будут жестко пресекаться", — подчеркнул губернатор.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.