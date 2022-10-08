МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Работы по восстановлению Крымского моста начнутся после окончания следственных действий, а меры по восстановлению объекта будут выработаны сегодня, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

"Сегодня приму участие в работе правительственной комиссии по выяснению причин происшедшего на Крымском мосту и ликвидации последствий ЧП. Будут выработаны меры по устранению повреждений и восстановлению разрушенного. Работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов", — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов также попросил всех жителей сохранять спокойствие и терпение. По его словам, ситуация остается под контролем.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.